Стало известно о дефиците серной кислоты в мире из-за ситуации с Ираном WSJ: ситуация в Иране привела к проблемам с поставками серной кислоты в мире

Мировой рынок столкнулся с дефицитом и перебоями поставок серной кислоты, что привело к росту цен, передает Wall Street Journal. Основные сложности связаны с ситуацией в Иране и ограничениями экспорта.

Конфликт в регионе Персидского залива и новые ограничения со стороны Китая на экспорт стали причиной резкого удорожания серной кислоты, отметили в источнике. Эксперты предупреждают, что ограничения поставок могут особенно сильно затронуть страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что конфликт вокруг Ирана ставит Россию в сложное положение. По его словам, все дело в добрых отношениях Москвы как с Тегераном, так и с другими государствами Персидского залива.

До этого стало известно, что президенту США Дональду Трампу надоело воевать с Ираном. По сведениям издания, американский лидер ищет способы выйти из военного противостояния с Ираном без возобновления полномасштабных боевых действий. Тогда же американские военные нанесли авиаудары по пустым нефтяным танкерам класса VLCC, пытавшимся вернуться в Иран через Ормузский пролив.