Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 05:57

Трамп допустил гуманитарные поставки нефти на Кубу

Трамп: США не против гуманитарных поставок нефти на Кубу, включая российской

Флаг Кубы Флаг Кубы Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

США не будут препятствовать гуманитарным поставкам нефти на Кубу от других стран, включая Россию, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, которые передает пресс-служба Белого дома, такие поставки помогают местным жителям справляться с энергетическим кризисом.

Эти поставки не окажут значительного влияния на преодоление кризиса, вызванного блокадой, подчеркнул Трамп. Главная цель — обеспечить людям на острове обогрев, охлаждение и базовые потребности, заключил он.

Ранее Куба обратилась к Ватикану с просьбой выступить посредником в отношениях с США. Газета Washington Post со ссылкой на источник информировала, что кубинские чиновники хотели бы облегчения энергетической блокады со стороны американских властей. Уточняется, что на встречах присутствовал папа римский Лев XIV.

До этого американист Малек Дудаков заявил, что Белый дом пошел на временное ослабление санкций в отношении российской и иранской нефти из-за стремительного удорожания топлива внутри Соединенных Штатов и отсутствия иных вариантов стабилизации ситуации. По словам эксперта, цены на бензин в Америке вплотную приблизились к историческим максимумам.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Машков, скромная Муравьева, Мигицко: фото закулисья премии «Золотая маска»

Налет БПЛА на Ярославль 28 марта: пострадавшие, разрушения, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.