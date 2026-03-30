30 марта 2026 в 12:52

Песков подтвердил контакты с американцами по поводу прорыва блокады Кубы

Песков: поставки российской нефти жизненно необходимы для энергосистемы Кубы

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Российская сторона заранее обсуждала с Белым домом оказание гуманитарной помощи Кубе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, поставка сырья необходима для поддержания систем жизнеобеспечения острова и генерации электроэнергии в условиях жесткого санкционного давления.

Россия считает своим долгом не оставаться в стороне и оказать нужную помощь нашим кубинским друзьям. Мы рады, что эта партия, нефтепродуктов прибудет на остров, точнее, уже прибыла. Что касается американской стороны, я лишь могу подтвердить, что действительно заблаговременно эта тема поднималась в ходе контактов с нашими американскими визави, — заявил Песков.

Ранее стало известно, что российский танкер «Анатолий Колодкин» получил разрешение подойти к берегам Кубы, несмотря на американскую энергетическую блокаду. На борту судна около 730 тыс. баррелей нефти. Ожидается, что прибытие российского судна поможет на несколько недель восполнить запасы топлива на острове.

Куба
нефть
Кремль
Дмитрий Песков
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

