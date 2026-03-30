Песков подтвердил контакты с американцами по поводу прорыва блокады Кубы

Российская сторона заранее обсуждала с Белым домом оказание гуманитарной помощи Кубе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, поставка сырья необходима для поддержания систем жизнеобеспечения острова и генерации электроэнергии в условиях жесткого санкционного давления.

Россия считает своим долгом не оставаться в стороне и оказать нужную помощь нашим кубинским друзьям. Мы рады, что эта партия, нефтепродуктов прибудет на остров, точнее, уже прибыла. Что касается американской стороны, я лишь могу подтвердить, что действительно заблаговременно эта тема поднималась в ходе контактов с нашими американскими визави, — заявил Песков.

Ранее стало известно, что российский танкер «Анатолий Колодкин» получил разрешение подойти к берегам Кубы, несмотря на американскую энергетическую блокаду. На борту судна около 730 тыс. баррелей нефти. Ожидается, что прибытие российского судна поможет на несколько недель восполнить запасы топлива на острове.