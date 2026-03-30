Карпин объяснил потери в составе сборной России

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Даниил Фомин получил сильный ушиб колена в товарищеском матче с командой Никарагуа (3:1), сообщил главный тренер национальной команды Валерий Карпин. Из-за этой травмы футболиста заменили во время игры, передает РИА Новости.

Даня Фомин — сильный ушиб колена. Тренироваться не мог, не участвовал, — рассказал он.

Также Карпин сообщил, что вратарь Антон Митрюшкин и нападающий Константин Тюкавин были отпущены в расположение своих клубов. По словам тренера, в распоряжении сборной осталось три вратаря и трое нападающих — Дмитрий Воробьев, Николай Комличенко и Георгий Мелкадзе.

Полузащитник Иван Обляков и защитник Данил Круговой, в свою очередь, восстановились после повреждений и готовы сыграть с командой Мали. Товарищеский матч пройдет в Санкт-Петербурге 31 марта.

Ранее защитник петербургского «Зенита» Игорь Дивеев заявил о пропуске мартовского сбора команды из-за осложнений после простуды. Он пояснил, что у него начался синусит с головными болями и заложенностью носа.