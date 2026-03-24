24 марта 2026 в 13:48

Сборная России осталась без второго игрока

Дивеев пропустит мартовские матчи сборной России из-за синусита

Игорь Дивеев Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press
Защитник петербургского «Зенита» Игорь Дивеев заявил о пропуске мартовского сбора команды из-за осложнений после простуды. В своем Telegram-канале он пояснил, что у него начался синусит с головными болями и заложенностью носа. Матчи против Мали и Никарагуа сборная сыграет без его участия.

Вместе с медицинским штабом сборной мы приняли решение, что для меня сейчас будет лучше продолжить восстановление под наблюдением клубных врачей, чтобы быть в полной готовности к апрельским играм чемпионата, — написал Дивеев.

Это уже вторая потеря для сборной за текущие сутки: ранее стало известно об исключении из заявки полузащитника Алексея Батракова. Полузащитник прошел медицинское обследование в расположении сборной России, где выявилось небольшое повреждение после матча с «Акроном».

До этого Дивеев заявил, что хочет поиграть в «сильной европейской команде». По словам спортсмена, со временем эта цель все больше становится мечтой. В текущем сезоне 26-летний он провел 20 матчей в РПЛ, в которых забил два мяча.

