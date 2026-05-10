Синоптик рассказал, когда в Москву придет лето

Шувалов: летняя погода в Москве ожидается во второй половине мая

Летняя погода придет в Москву уже во второй половине мая, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, погодные условия в этот период будут напоминать летние.

Мне кажется, что вторая половина мая будет очень похожей на летнюю погоду, — сказал Шувалов.

В Москве уже зафиксирован самый теплый день с начала 2026 года. Температура достигла +27,4 градуса.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что потепление в Москву придет на следующей неделе. Температура воздуха будет подниматься до 21 градуса.

До этого синоптик и ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова заявила, что купальный сезон в Москве начнется не раньше мая. Она предположила, что, скорее всего, в этом году традиционно сезон можно будет открыть после Троицына дня, который выпадет на 31 мая. Синоптики также сообщали, что в День Победы 9 мая в столичном регионе ожидаются облачная погода и кратковременные осадки. Согласно прогнозу, в праздничный день воздух в столице прогреется до +14–19 градусов.

