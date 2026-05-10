10 мая 2026 в 04:45

В ЕС предупредили Зеленского о последствиях указа о параде

Христофору назвал циничным указ Зеленского о «разрешении» парада в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент Украины Владимир Зеленский должен понимать, что его указ, «разрешающий» проведение Парада Победы в Москве, может привести к ответным действиям со стороны России, заявил кипрский журналист Алекс Христофору. Он указал на то, что РФ имеет право на зеркальное поведение.

По его словам, если в документе упоминается Красная площадь, то Россия может в ответ включить в свои решения важные объекты Киева. Его поразил цинизм поведения Зеленского, который, по его оценке, опустился до «чудовищно циничного юмора».

Зеленский, ты что делаешь? Если у тебя есть координаты Красной площади в твоем указе, то почему бы России не найти в своем указе Банковую или другие важные места в Киеве? А если в ответ прилетит туда? — заявил Христофору.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что готов к встрече с Владимиром Зеленским, однако только при определенных условиях. Он уточнил, что такой контакт возможен не на этапе переговоров, а на стадии окончательного оформления мирного соглашения. По словам российского лидера, встреча должна быть рассчитана на длинную историческую перспективу.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
