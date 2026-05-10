В РФ вводят новые правила для получения пособий многодетным семьям

Многодетные семьи в России смогут получать единое пособие на каждого ребенка, если их среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Новые правила вступят в силу с 22 мая.

Для детей из многодетных семей при условии, что доход семьи равен прожиточному минимуму плюс 10%, с этого года появляется возможность получать единое пособие на каждого ребенка в размере 50% от прожиточного минимума, — сказала Буцкая.

Новая норма распространяется и на тех, кто подавал заявление на единое пособие с 1 января 2026 года, но получил отказ. По оценке депутата, мера позволит оказать поддержку 231 тысяче российских семей.

Ранее зампред правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что средний размер пособия по беременности и родам для студенток очного отделения увеличился до 96 тыс. рублей. По словам вице-премьера, пособие теперь рассчитывается от регионального прожиточного минимума, а его размер, в свою очередь, вырос в четыре раза.