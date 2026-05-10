День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 01:19

Пассажирский самолет сбил человека на взлетной полосе

CBS News: в аэропорту Денвера США самолет сбил человека на взлетной полосе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В аэропорту штата Денвер в США пассажирский самолет сбил человека на взлетной полосе, передает CBS News. Происшествие привело к гибели мужчины и вызвало сбои в работе авиагавани.

Неизвестный перелез через ограждение аэропорта и через несколько минут оказался на взлетно-посадочной полосе, где его сбил самолет Airbus A321, отметили в источнике. Мужчина скончался на месте от полученных травм, его личность пока устанавливается, при этом он, как пишут журналисты, не был сотрудником аэропорта.

Ранее самолет авиакомпании Frontier Airlines сбил человека на взлетно-посадочной полосе. Инцидент произошел в международном аэропорту Денвера в американском штате Колорадо. Лайнер выполнял рейс до Лос-Анджелеса. У воздушного судна также загорелся двигатель, а салон начал наполняться дымом. Экипажу пришлось прервать взлет и экстренно остановить самолет.

До этого сигнал бедствия над территорией Казахстана подал Airbus A350, выполнявший рейс из Сеула в Цюрих. Экипаж самолета проинформировал о возникновении аварийной ситуации на борту. Воздушное судно швейцарской авиакомпании SWISS было вынуждено совершить экстренную посадку в аэропорту Алма-Аты.

США
аэропорты
самолеты
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крупный пожар вспыхнул возле аэропорта Шарль-де-Голль в Париже
Япония подтвердила визит чиновников в Россию
Названы новые экзотические направления для россиян
Мольбы к зрителям, потеря популярности, бедность: где сейчас Нурлан Сабуров
В России начнут строить первый частный космодром
Экс-депутат Риги рассказал о военной и идеологической роли Прибалтики
Названы регионы России, где получают более 1 млн рублей
Сабуров признался, что провалил экзамен по русскому языку
Россиянам напомнили, как избежать кишечных инфекций в теплый сезон
Синоптик рассказал, когда в Москву придет лето
Евросоюз передумал участвовать в переговорах по Украине
Москвичей ждет потепление с дождями
В Минобрнауки назвали дату старта приема в российские вузы
Лодка с пассажирами взорвалась в Майами
Пассажирский самолет сбил человека на взлетной полосе
Израиль создал секретную базу в Ираке
ВОЗ назвала отличия хантавируса от коронавируса
В Киеве неизвестный открыл стрельбу у жилого комплекса
«Самоорганизуются в концлагерь»: Захарова высказалась о словах Мерца
Россия и Китай готовы сделать шаг в нефтегазовом сотрудничестве
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Москва

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.