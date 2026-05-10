В аэропорту штата Денвер в США пассажирский самолет сбил человека на взлетной полосе, передает CBS News. Происшествие привело к гибели мужчины и вызвало сбои в работе авиагавани.

Неизвестный перелез через ограждение аэропорта и через несколько минут оказался на взлетно-посадочной полосе, где его сбил самолет Airbus A321, отметили в источнике. Мужчина скончался на месте от полученных травм, его личность пока устанавливается, при этом он, как пишут журналисты, не был сотрудником аэропорта.

Ранее самолет авиакомпании Frontier Airlines сбил человека на взлетно-посадочной полосе. Инцидент произошел в международном аэропорту Денвера в американском штате Колорадо. Лайнер выполнял рейс до Лос-Анджелеса. У воздушного судна также загорелся двигатель, а салон начал наполняться дымом. Экипажу пришлось прервать взлет и экстренно остановить самолет.

