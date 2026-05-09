Пассажирский самолет переехал пешехода и загорелся ABC: авиалайнер в США сбил человека на взлетной полосе и загорелся

Самолет авиакомпании Frontier Airlines 8 мая сбил человека на взлетно-посадочной полосе, сообщает NBC. Инцидент произошел в международном аэропорту Денвера в американском штате Колорадо. Лайнер выполнял рейс до Лос-Анджелеса. У воздушного судна также загорелся двигатель, а салон начал наполняться дымом. Экипажу пришлось прервать взлет и экстренно остановить самолет.

Сразу после случившегося пилоты вышли на связь с диспетчерской вышкой. Командир экипажа сообщил, что самолет прекращает движение на взлетно-посадочной полосе. Затем он уточнил, что произошло столкновение. Позднее летчики передали дополнительные детали. По их словам, перед авиалайнером по полосе двигался человек. В этот момент на борту находились 231 пассажир и несколько членов экипажа.

После столкновения и последующего возгорания в салоне началось сильное задымление. Экипаж решил немедленно начать эвакуацию пассажиров, не ожидая дальнейшего распространения огня. Спустя несколько минут к месту происшествия прибыли пожарные службы аэропорта. Специалисты оперативно ликвидировали возгорание двигателя и устранили задымление. В результате происшествия один пассажир получил легкие травмы.

Ранее сигнал бедствия над территорией Казахстана подал Airbus A350, выполнявший рейс из Сеула в Цюрих. Экипаж самолета проинформировал о возникновении аварийной ситуации на борту. Воздушное судно швейцарской авиакомпании SWISS было вынуждено совершить экстренную посадку в аэропорту Алма-Аты.