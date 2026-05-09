День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 18:27

Пассажирский самолет переехал пешехода и загорелся

ABC: авиалайнер в США сбил человека на взлетной полосе и загорелся

Фото: Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Самолет авиакомпании Frontier Airlines 8 мая сбил человека на взлетно-посадочной полосе, сообщает NBC. Инцидент произошел в международном аэропорту Денвера в американском штате Колорадо. Лайнер выполнял рейс до Лос-Анджелеса. У воздушного судна также загорелся двигатель, а салон начал наполняться дымом. Экипажу пришлось прервать взлет и экстренно остановить самолет.

Сразу после случившегося пилоты вышли на связь с диспетчерской вышкой. Командир экипажа сообщил, что самолет прекращает движение на взлетно-посадочной полосе. Затем он уточнил, что произошло столкновение. Позднее летчики передали дополнительные детали. По их словам, перед авиалайнером по полосе двигался человек. В этот момент на борту находились 231 пассажир и несколько членов экипажа.

После столкновения и последующего возгорания в салоне началось сильное задымление. Экипаж решил немедленно начать эвакуацию пассажиров, не ожидая дальнейшего распространения огня. Спустя несколько минут к месту происшествия прибыли пожарные службы аэропорта. Специалисты оперативно ликвидировали возгорание двигателя и устранили задымление. В результате происшествия один пассажир получил легкие травмы.

Ранее сигнал бедствия над территорией Казахстана подал Airbus A350, выполнявший рейс из Сеула в Цюрих. Экипаж самолета проинформировал о возникновении аварийной ситуации на борту. Воздушное судно швейцарской авиакомпании SWISS было вынуждено совершить экстренную посадку в аэропорту Алма-Аты.

США
самолеты
аэропорты
возгорания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин: Запад рассчитывал на крах России за полгода в 2022 году
Путин рассказал, что было написано в послании от Зеленского
Путин раскрыл, что Макрон говорил ему о переговорах с Киевом в 2022 году
Путин заявил, что Зеленский может приехать в Москву
Путин рассказал, с чего начался кризис на Украине
Путин назвал смелым решение лидеров других стран посетить Москву на 9 мая
«Думаю, дело идет к завершению»: Путин об СВО
«Особое рассмотрение»: Путин о планах Армении вступить в Евросоюз
«Сошли с радаров»: Путин раскрыл реакцию Киева на предложение по пленным
Путин оценил инициативу США по перемирию с 9 по 11 мая
Лавров жестко ответил на вопрос о договоренностях России и США
Генконсул заявил, что Россия была и будет преградой для нацизма
Путин объяснил, почему на параде Победы не было военной техники
Путин раскрыл, что известно о провокациях Киева на День Победы
Стало известно, где следует искать следы убийц Листьева
«Поставлю точку»: Лавров о переговорном процессе по Украине
Президент Южной Осетии назвал Россию большой Родиной
«Что будет с Лешеком?»: реакция на «указ» Зеленского развеселила Захарову
Стало известно о шансах перемирия на СВО до конца мая
Москвича арестовали на 15 суток из-за татуировки с трезубцем
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.