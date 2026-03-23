23 марта 2026 в 17:39

Защитник сборной России по футболу заявил о желании уехать в Европу

Дивеев назвал мечтой желание поиграть в хорошей европейской команде

Игорь Дивеев Игорь Дивеев Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Защитник сборной России и петербургского «Зенита» Игорь Дивеев заявил, что хочет поиграть в «сильной европейской команде». В разговоре с «Чемпионатом» он отметил, что со временем эта цель все больше становится мечтой.

Мечта есть мечта. Я хочу поиграть в хорошей команде в Европе, а что будет дальше — посмотрим. Это больше мечта, чем цель, — попробовать свои силы там. Понятно, что не в 36-38 лет. Посмотрим, будут ли предложения, — сказал Дивеев.

В текущем сезоне 26-летний футболист провел 20 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил два мяча.

Ранее сообщалось, что Дивеев перешел в «Зенит». До этого он представлял ЦСКА с 2019 года, тогда же выиграл Кубок России и один раз одержал победу в Суперкубке страны. Соглашение с петербургским клубом продлится до конца сезона-2028/29.

До этого экс-игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев призвал уволить главного тренера армейцев Фабио Челестини. Он отметил, что не видит перспектив работы специалиста в команде. По мнению ветерана, Челестини умеет только хвалить футболистов.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
