Булыкин объяснил выбор соперников сборной России по футболу

Булыкин: сборная России по футболу играет с теми, с кем удалось договориться

Сборная России по футболу сыграет товарищеские матчи с теми командами, с которыми удалось договориться, заявил NEWS.ru экс-нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин. Он назвал Египет хорошей и крепкой командой. Африканская команда сыграет на предстоящем чемпионате мира в США, Канаде и Мексике.

Египет — хороший и крепкий соперник. Остальные — это те команды, с кем удалось договориться. Сейчас тяжелая обстановка у сборной. Хорошо, что есть матчи и команды, которые готовы с нами сыграть. Любая игра сборной — это интерес болельщиков, проверка ближайшего резерва и мотивация для футболистов приезжать в команду, — сказал Булыкин.

Сборная России проведет товарищеские матчи с командами Тринидада и Тобаго, Буркина-Фасо и Египта в период с 28 мая по 9 июня. Встреча с Египтом состоится на стадионе в Каире вместимостью 93 тыс. зрителей, а две другие игры пройдут в Волгограде и Калининграде. Информация о билетах будет опубликована позднее.

Ранее экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что Сборной России по футболу не стоит играть товарищеские матчи с такими командами, как Египет, Буркина-Фасо и Тринидад и Тобаго. По его мнению, в условиях международного отстранения лучше проводить мини-турнир с участием легионеров Российской премьер-лиги (РПЛ) и молодежной команды.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МЧС раскрыли, сколько россиян пострадали из-за непогоды
Подростка из Чувашии обвинили в теракте за поджог полицейских авто
Президент Эстонии призвал Европу задуматься об отношениях с РФ уже сейчас
Путин объяснил, как в России надо контролировать ИИ
Колоссальные потери ВСУ у Гуляйполя: как идет наступление России 27 апреля
В ДНР раскрыли страшную статистику по жертвам атак ВСУ
Россиянам объяснили, как сделать дачу безопасной для собаки
Названо число ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС из Екатеринбурга
Путин раскрыл, какие события круто изменили судьбу России
Силовики раскрыли детали расследования убийства экс-мэра Самары
Пьяный водитель протащил полицейского 300 метров на Алтае
Подростки избили ребенка с инвалидностью и столкнули его в овраг
Путин призвал не зацикливаться на запретах в законотворчестве
В Госдуме предложили наказывать родителей за хамство детей учителям
Сбежавшую два года назад преступницу нашли в вентиляции
Слезы вдовы, Эрнст, Дробыш: как простились с Пимановым — фото с церемонии
«Гад, делал что хотел»: соратница Пиманова о том, что ухудшило его здоровье
Юрист предупредила, что грозит за оставленный в подъезде велосипед
Путин назначил нового главу Россотрудничества
Автоэксперт рассказал о преимуществах беспилотных видов транспорта
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

