Булыкин объяснил выбор соперников сборной России по футболу Булыкин: сборная России по футболу играет с теми, с кем удалось договориться

Сборная России по футболу сыграет товарищеские матчи с теми командами, с которыми удалось договориться, заявил NEWS.ru экс-нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин. Он назвал Египет хорошей и крепкой командой. Африканская команда сыграет на предстоящем чемпионате мира в США, Канаде и Мексике.

Египет — хороший и крепкий соперник. Остальные — это те команды, с кем удалось договориться. Сейчас тяжелая обстановка у сборной. Хорошо, что есть матчи и команды, которые готовы с нами сыграть. Любая игра сборной — это интерес болельщиков, проверка ближайшего резерва и мотивация для футболистов приезжать в команду, — сказал Булыкин.

Сборная России проведет товарищеские матчи с командами Тринидада и Тобаго, Буркина-Фасо и Египта в период с 28 мая по 9 июня. Встреча с Египтом состоится на стадионе в Каире вместимостью 93 тыс. зрителей, а две другие игры пройдут в Волгограде и Калининграде. Информация о билетах будет опубликована позднее.

Ранее экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что Сборной России по футболу не стоит играть товарищеские матчи с такими командами, как Египет, Буркина-Фасо и Тринидад и Тобаго. По его мнению, в условиях международного отстранения лучше проводить мини-турнир с участием легионеров Российской премьер-лиги (РПЛ) и молодежной команды.