«Не надо играть с такими»: ветеран ЦСКА оценил соперников сборной России Пономарев заявил, что сборной России не нужно играть со слабыми командами

Сборной России по футболу не стоит играть товарищеские матчи с такими командами, как Египет, Буркина-Фасо и Тринидад и Тобаго, заявил NEWS.ru экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев. По его мнению, в условиях международного отстранения лучше проводить мини-турнир с участием легионеров Российской премьер-лиги (РПЛ) и молодежной команды.

Не надо играть с такими соперниками. Зачем? Пока нас не вернули в УЕФА и ФИФА, зачем играть матчи с такими командами? Должно быть чувство собственного достоинства. Нужно создать первую сборную, вторую сборную, команду легионеров РПЛ, и есть еще молодежная команда. Проводить мини-турнир. И наши, и легионеры будут стараться выкладываться в полную силу, — сказал Пономарев.

Сборная России проведет товарищеские матчи с командами Тринидада и Тобаго, Буркина-Фасо и Египта в период с 28 мая по 9 июня. Встреча с Египтом состоится на стадионе в Каире вместимостью 93 тыс. зрителей, а две другие игры пройдут в Волгограде и Калининграде. Информация о билетах будет опубликована позднее.