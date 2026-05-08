«Оправдал все надежды»: первый тренер Агкацева об успехах футболиста Первый тренер Агкацева Гудиев заявил, что вратарь с детства понимал игру

Первый тренер вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева Казимир Гудиев заявил, что футболист оправдал все надежды. В разговоре с «Чемпионатом» специалист отметил, что голкипер с детства правильно двигался и понимал игру.

Следим за успехами Стаса всем коллективом. Он наш выходец, но воспитанник «Краснодара». Агкацев до 13 лет пробыл в Осетии, мне удалось с ним поработать. Уже в 10 лет был виден потенциал, по глазам понимали, что он хочет. Стас с детства понимал игру и правильно двигался. Рады, что «Краснодар» взял парня с Владикавказа. Стас оправдал все надежды, — сказал Гудиев.

24-летний Агкацев начал заниматься футболом в ДЮСШ «Юность» города Владикавказ, а в академию «Краснодара» попал летом 2015 года. За основную команду Агкацев провел 92 матча, в которых пропустил 89 мячей. 39 игр голкипер отстоял «на ноль».

Ранее экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что матч против «Динамо» станет невероятно важным для «Краснодара» в борьбе за чемпионство. Он подчеркнул, что результат может зависеть от накопившейся усталости.