Япония подтвердила визит чиновников в Россию Япония подтвердила визит правительственных чиновников в Россию в мае

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии подтвердило планы визита правительственных чиновников в Россию в конце мая, сообщили на странице ведомства в соцсети X. При этом они опровергли сообщения о якобы новом этапе экономического сотрудничества с Москвой.

В министерстве подчеркнули, что Япония продолжит действовать в рамках санкционной политики в координации со странами G7. Отдельно отмечается, что визит связан с защитой интересов японских компаний, работающих на российском рынке.

Ранее источники в правительстве Японии сообщили, что в период с 26 по 27 мая власти намерены отправить в Россию экономическую делегацию, в состав которой войдут представители деловых кругов. В поездке смогут принять участие представители таких компаний, как Mitsui, Mitsui O.S.K. Lines и Mitsubishi.

До этого депутат Мунэо Судзуки назвал Россию великой державой. Он подчеркнул исключительную устойчивость страны, которая располагает огромными ресурсами. По словам парламентария, несмотря на продолжающиеся боевые действия на Украине, жизнь в Москве идет своим чередом в привычном ритме.