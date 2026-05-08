День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 08:48

Япония высадит в России экономический «десант»

Kyodo: Япония намерена 26–27 мая послать в Россию экономическую делегацию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В период с 26 по 27 мая правительство Японии намерено отправить в Российскую Федерацию экономическую делегацию, в состав которой войдут представители деловых кругов, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на информированные источники. Согласно имеющейся информации, в поездке смогут принять участие представители таких компаний, как Mitsui, Mitsui O.S.K. Lines и Mitsubishi.

Группу направляют под эгидой Министерства экономики, торговли и промышленности Японии. Информация о намерениях отправить экономическую делегацию в РФ уже сообщалась, однако тогда официальные лица опровергли эти сведения.

Ранее депутат Мунэо Судзуки заявлял, что Россия — великая держава. Политик подчеркнул исключительную устойчивость страны, которая располагает огромными ресурсами. По словам парламентария, несмотря на продолжающиеся боевые действия на Украине, жизнь в столице России идет своим чередом в привычном ритме.

Он также утверждал, что ограничения против России, которые ввел кабинет бывшего премьер-министра Фумио Кисиды, нанесли ущерб национальным интересам Токио. Эти санкции стали «негативным наследием», оставшимся от предыдущей власти, отметил депутат.

Азия
Япония
поездки
Экономика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
Захарова резко пристыдила россиян за жалобы на отключения интернета
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Пленный боец ВСУ раскрыл «ядерный» секрет тренировочного лагеря под Львовом
Безработный стащил у соседей 90 женских трусов и бюстгальтеров
Атаки в лоб не будет: почему Киев так боится летнего наступления ВС РФ
«Приоритетный проект»: Лихачев раскрыл планы по АЭС «Бушер»
«Рады принять»: Ушаков высказался о зарубежных гостях на параде Победы
Историк рассказала, как нацисты использовали советских детей
Сотни человек приняли участие в «Бессмертном полку» в Женеве
«Привозил огромные коробки»: знакомая о доброте убитого чемпиона из Калуги
В Кремле подтвердили участие Токаева и Мирзиеева в торжествах в честь 9 Мая
Раскрыто возможное назначение найденного у берегов Греции дрона ВСУ
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.