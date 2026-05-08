В период с 26 по 27 мая правительство Японии намерено отправить в Российскую Федерацию экономическую делегацию, в состав которой войдут представители деловых кругов, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на информированные источники. Согласно имеющейся информации, в поездке смогут принять участие представители таких компаний, как Mitsui, Mitsui O.S.K. Lines и Mitsubishi.

Группу направляют под эгидой Министерства экономики, торговли и промышленности Японии. Информация о намерениях отправить экономическую делегацию в РФ уже сообщалась, однако тогда официальные лица опровергли эти сведения.

Ранее депутат Мунэо Судзуки заявлял, что Россия — великая держава. Политик подчеркнул исключительную устойчивость страны, которая располагает огромными ресурсами. По словам парламентария, несмотря на продолжающиеся боевые действия на Украине, жизнь в столице России идет своим чередом в привычном ритме.

Он также утверждал, что ограничения против России, которые ввел кабинет бывшего премьер-министра Фумио Кисиды, нанесли ущерб национальным интересам Токио. Эти санкции стали «негативным наследием», оставшимся от предыдущей власти, отметил депутат.