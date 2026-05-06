День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 08:44

В Японии высказались о поставках оружия на Украину

Депутат Судзуки исключил соглашение между Японией и Украиной о поставках оружия

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Японский депутат Мунэо Судзуки исключил возможность заключения соглашения между Японией и Украиной о поставках оборонного оборудования и оружия. Он подчеркнул, что не допустит такого развития событий, передает РИА Новости.

Нет, и я этого не допущу, — ответил Судзуки.

Ранее японский депутат констатировал, что антироссийские санкции, введенные при правительстве бывшего премьера Фумио Кисиды, нанесли ущерб только национальным интересам Токио. По мнению Судзуки, эти ограничения стали «негативным наследием», доставшимся от предыдущих властей, которые во всем следовали за тогдашним президентом США Джо Байденом.

До этого депутат отмечал, что приехал в столицу России, чтобы добиться прорыва в отношениях Москвы и Токио. Он отметил, что экс-премьеру Фумио Кисиде не стоило идти на поводу у США и присоединяться к антироссийским санкциям. По словам парламентария, на данный момент отношения сторон начали развиваться в позитивном ключе. Прежде Судзуки посещал Москву в 2023-м, 2024-м и в конце 2025 года.

Азия
Япония
Украина
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до поездки в Китай
Хирурги делали пациентам ненужные операции ради наживы
В США признали резкое снижение запасов ключевого ресурса
Появились кадры полыхающего парка в Крыму
Онколог поделился лайфхаками, как не пропустить рак груди
Экс-главе МЧС Крыма добавили новый срок
Метил в депутаты: в Москве задержали распространителя детского порно
Мерц начал отрицать резкое ухудшение отношений с Трампом
Трамп «забыл» позвать Израиль на переговоры с Ираном
«Обрек страну на погибель»: в Киеве раскритиковали Зеленского за поездки
«Аэрофлот» ограничил количество пауэрбанков на одного пассажира
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.