В Японии высказались о поставках оружия на Украину Депутат Судзуки исключил соглашение между Японией и Украиной о поставках оружия

Японский депутат Мунэо Судзуки исключил возможность заключения соглашения между Японией и Украиной о поставках оборонного оборудования и оружия. Он подчеркнул, что не допустит такого развития событий, передает РИА Новости.

Нет, и я этого не допущу, — ответил Судзуки.

Ранее японский депутат констатировал, что антироссийские санкции, введенные при правительстве бывшего премьера Фумио Кисиды, нанесли ущерб только национальным интересам Токио. По мнению Судзуки, эти ограничения стали «негативным наследием», доставшимся от предыдущих властей, которые во всем следовали за тогдашним президентом США Джо Байденом.

До этого депутат отмечал, что приехал в столицу России, чтобы добиться прорыва в отношениях Москвы и Токио. Он отметил, что экс-премьеру Фумио Кисиде не стоило идти на поводу у США и присоединяться к антироссийским санкциям. По словам парламентария, на данный момент отношения сторон начали развиваться в позитивном ключе. Прежде Судзуки посещал Москву в 2023-м, 2024-м и в конце 2025 года.