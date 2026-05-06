Россиянам рассказали о многоходовой схеме телефонных мошенников

Эксперт по безопасности Попов: мошенники перешли на многоходовые схемы обмана

Мошенники начали использовать многоходовые схемы обмана, в которых участвуют несколько подставных лиц, заявил NEWS.ru начальник отдела информационной безопасности банка «Хлынов» Андрей Попов. По его словам, зачастую жертву информируют о попытках кражи денег или утечке данных.

Если раньше злоумышленники делали ставку на массовость — рассылки и типовые звонки, — то сейчас акцент сместился на качество взаимодействия. Все чаще используются сценарии, где задействованы несколько участников: «сотрудник полиции», «оператор банка», «специалист госоргана». Человека последовательно переводят от одного «собеседника» к другому, создавая ощущение реальной ситуации. Типичный сценарий начинается со звонка от якобы представителя правоохранительных органов и сообщения о попытке хищения средств, незаконной операции или утечке данных, — предупредил Попов.

Он отметил, что в ходе разговора злоумышленники предупреждают жертву об участии в «проверке» или «спецоперации». Затем, по словам эксперта, человека переключают на другого участника схемы, например на «сотрудника банка», который подтверждает предоставленные сведения и предлагает «защитить средства». Далее, подчеркнул специалист, процесс часто переносится в мессенджер.

В переписке используются якобы официальные аккаунты, отправляются файлы, псевдодокументы, ссылки на страницы, визуально похожие на государственные сервисы или банковские сайты. Кроме того, можно быстро подключать новых «участников», создавая ощущение взаимодействия сразу с несколькими структурами. Чтобы снизить риски, эксперты рекомендуют обращать внимание на детали: дату создания профиля, отсутствие верификации, подозрительный формат бумаг, давление в переписке и попытки срочно перевести общение в «закрытый» режим, — добавил Попов.

Он указал, что ключевым элементом многоходовых схем является лишение человека возможности обдумать ситуацию. По словам эксперта, часто жертву запугивают угрозой уголовного преследования. В то же время, отметил Попов, лживой информацией о попытках кражи средств усиливается давление на фоне мнимой срочности.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что аферисты используют метод обратного денежного перевода для вовлечения жертвы в свои мошеннические схемы. По его словам, преступники часто пытаются усыпить бдительность людей, обещая им материальное вознаграждение.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
