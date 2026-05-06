«Долгожданная»: теннисистка Тайлакова о победе на чемпионате России

Чемпионка России по настольному теннису в женском одиночном разряде Мария Тайлакова назвала свою победу долгожданной. В разговоре с NEWS.ru спортсменка отметила, что весь турнир получился для нее очень тяжелым. Тайлакова впервые стала чемпионкой России в личных соревнованиях.

Долгожданная победа. Были очень тяжелые соревнования — и личные, и командные, и парные. Но именно в личном я выиграла первую медаль за много попыток. Очень рада, что смогла, — сказала Тайлакова.

Спортсменка также рассказала, что следующим турниром для нее станет финал французской лиги. Тайлакова уже пятый год выступает за «Мец».

13-го числа как раз улетаю, у нас будет финал лиги и «Финал четырех» Лиги чемпионов, — добавила она.

3 мая Тайлакова в решающем матче обыграла Екатерину Зиронову. Встреча завершилась со счетом 4:3 (12:10, 3:11, 11:8, 14:12, 7:11, 9:11, 11:4).

