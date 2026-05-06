В России 10-летний мальчик умер от менингита Школьник из Приморского края умер от менингита

В Приморском крае 10-летний мальчик умер от менингита, сообщили в пресс-службе краевого управления Следственного комитета России. Трагический инцидент произошел в поселке Ярославский днем 3 мая. Школьник почувствовал сильное недомогание и вскоре скончался. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено, что днем 3 мая 2026 года 10-летний мальчик почувствовал сильное недомогание и вскоре скончался. По предварительным данным, смерть наступила в результате менингококковой (менингитной) инфекции, — говорится в заявлении.

Ранее старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов сообщил, что чувство скованности в области шеи может указывать на менингит или артрит. По его словам, в этом случае также существует риск развития остеохондроза.

До этого у двух учеников школы № 61 в Ростове-на-Дону выявили инфильтративный туберкулез легких. Как уточнил представитель Минздрава Ростовской области, дети госпитализированы, в учебном заведении проведена дезинфекция.