06 мая 2026 в 07:53

В России 10-летний мальчик умер от менингита

Школьник из Приморского края умер от менингита

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Приморском крае 10-летний мальчик умер от менингита, сообщили в пресс-службе краевого управления Следственного комитета России. Трагический инцидент произошел в поселке Ярославский днем 3 мая. Школьник почувствовал сильное недомогание и вскоре скончался. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено, что днем 3 мая 2026 года 10-летний мальчик почувствовал сильное недомогание и вскоре скончался. По предварительным данным, смерть наступила в результате менингококковой (менингитной) инфекции, — говорится в заявлении.

Ранее старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов сообщил, что чувство скованности в области шеи может указывать на менингит или артрит. По его словам, в этом случае также существует риск развития остеохондроза.

До этого у двух учеников школы № 61 в Ростове-на-Дону выявили инфильтративный туберкулез легких. Как уточнил представитель Минздрава Ростовской области, дети госпитализированы, в учебном заведении проведена дезинфекция.

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

