Суд поставил точку в деле оставившей ребенка в Турции матери

Кассация утвердила лишение родительских прав оставившей ребенка в Турции матери

Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения решение о лишении родительских прав Екатерины Бурнашкиной, которая в октябре 2024 года родила девочку в туалете аэропорта турецкой Антальи и оставила ее в унитазе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Женщина собиралась улететь в Москву, но была задержана вместе со своей матерью.

Судебное решение о лишении родительских прав и взыскании алиментов оставлено без изменения, — отметили в суде.

В феврале 2025 года суд назначил Бурнашкиной 15 лет тюрьмы, однако в июле апелляционный суд освободил ее из-под стражи. В сентябре 2025 года суд лишил женщину родительских прав.

В ноябре Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу и признал решение первой инстанции законным, после чего защита обжаловала его в кассации. Теперь решение вступило в окончательную силу.

