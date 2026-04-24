В Серпухове задержали мать, зарезавшую свою новорожденную дочь

В Серпухове задержана женщина, которая зарезала своего новорожденного ребенка, сообщили в подмосковном СК. В ведомстве указали, что провели экспертизу ДНК, передает РЕН ТВ.

По итогам проверки данные новорожденного совпали с данными 28-летней женщины — гражданки одного из соседних государств. Она признала вину. Известно, что у женщины есть еще старший ребенок.

До этого выяснилось, что на теле младенца, обнаруженного в подмосковном Серпухове, криминалисты зафиксировали многочисленные колото-резаные раны. Находку прохожие сделали возле мусорных контейнеров на улице Ленина в поселке Большевик. Предварительный осмотр показал, что ребенок мог появиться на свет раньше срока в домашних условиях без квалифицированной помощи врачей.

Ранее жительница Улан-Удэ перевернула электроплиту на уже умершего от асфиксии младенца. Таким образом она пыталась выдать его гибель за несчастный случай. Изначально женщина не заметила, как младенец задохнулся во время кормления. Она уснула в момент кормления грудью, а очнувшись, испугалась и перенесла тело на кухню, где и опрокинула плитку. После пошла в магазин и лишь затем вызвала скорую.