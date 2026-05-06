Сенатор высказался о показе советских фильмов о Великой Отечественной 9 мая

06 мая 2026 в 09:05

Сенатор Гибатдинов: советские фильмы о ВОВ нужно показывать чаще современных

Кадр из художественного фильма «В бой идут одни „старики“» Кадр из художественного фильма «В бой идут одни „старики“» Фото: РИА Новости
Советские фильмы о Великой Отечественной войне следует демонстрировать публике чаще современных, заявил NEWS.ru сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов. По его словам, проверенные временем произведения дают более точное представление об истории.

Фильмы о Великой Отечественной войне — это важный элемент сохранения исторической памяти. Логично, чтобы такие картины транслировались в то время, когда их может увидеть максимальное число зрителей, а не уходили на раннее утро или позднюю ночь. Советская военная классика остается эталоном по глубине, правдивости и уважению к подвигу народа. Эти фильмы создавались на основе живого опыта и потому формируют более точное и серьезное восприятие истории. Современное кино тоже должно присутствовать, но без перекоса. Приоритет в эфире стоит отдавать проверенным временем картинам, — высказался Гибатдинов.

Он подчеркнул, что современное поколение кинорежиссеров и продюсеров должно сосредоточить усилия на создании фильмов об СВО и российских солдатах, которые защищают Родину. По словам сенатора, такие картины должны быть доступны как можно большему числу зрителей и формировать общественное мнение о текущих событиях без искажения правды.

Ранее сообщалось, что в мае Музей Победы организует серию из 10 бесплатных онлайн-кинопоказов ко Дню Победы. Программа включает фильмы, посвященные государственным праздникам, памятным датам и юбилеям выдающихся исторических личностей.

Максим Кирсанов
