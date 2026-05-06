Антитеррористическое подразделение «Горыныч» успешно ликвидировало две группы диверсантов ВСУ в Константиновке, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по ДНР. В ходе совместной операции с 4-й бригадой Южной группировки войск силовики также нанесли удары по пункту управления беспилотниками и складу боеприпасов противника.

Обнаружить цели российским бойцам помогло наблюдение за активностью вражеской авиации в данном секторе. Так разведка выявила украинские беспилотники «Баба-яга».

Отследив полетные маршруты дронов, операторы «Горыныча» вскрыли и уничтожили две диверсионные группы, — уточнили в ведомстве.

Силовики отметили, что продвижение российских войск вглубь жилой застройки Константиновки продолжается сразу с нескольких направлений.

До этого украинские военные начали массово жаловаться, что сотрудники военкоматов мобилизуют и отправляют на фронт наркоманов и больных людей. По словам комбата отдельного стрелкового батальона Романа Ковалева, недавно к ним прибыл «новенький», который ни разу не был на полигоне из-за проблем с легкими.