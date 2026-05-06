06 мая 2026 в 08:59

В России разрешат сохранять номер телефона при переезде в другой регион

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Правительство России установило возможность сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион, сообщили в пресс-службе кабмина. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Новая мера вступит в силу с 1 сентября, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что с 1 июля переводы через СБП изменятся: придется указывать ИНН. Как заявил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков на форуме «Антифродум», новое правило затронет всех пользователей Системы быстрых платежей. Мера вводится для борьбы с дропперством — схемами, где посредники помогают проводить незаконные финансовые операции.

До этого сообщалось, что заказать такси в условиях ограничений мобильного интернета можно по номеру телефона, который предложит приложение, либо через Wi-Fi. «Большая четверка» операторов связи ранее предупредила о возможных перебоях в Москве и области с 5 по 9 мая.

