05 мая 2026 в 11:24

Россиянам объяснили, как заказать такси при ограничениях интернета

РИА Новости: вызвать такси при отключении интернета можно по телефону

Заказать такси в условиях ограничений мобильного интернета можно по номеру телефона, который предложит приложение, либо через Wi-Fi, рассказало РИА Новости. «Большая четверка» операторов связи ранее предупредила о возможных перебоях в Москве и области с 5 по 9 мая.

В агентстве пояснили, что при отсутствии Сети приложение может автоматически предложить оформить вызов по телефону. В таких случаях пассажиру желательно созвониться с водителем и убедиться, что он едет в правильную точку, а поездку придется оплатить наличными. При заказе через Wi-Fi после восстановления соединения следует проверить в приложении корректность завершения поездки и правильность расчета стоимости.

Владельцам каршеринга рекомендовали дождаться восстановления Сети. Если связь пропала уже в пути, завершить аренду можно с помощью функции Bluetooth-дверей, переведя смартфон в авиарежим и оставив машину в режиме ожидания для последующего закрытия сессии.

Ранее абоненты сотовых операторов в Санкт-Петербурге вслед за пользователями из Москвы начали получать СМС-сообщения с предупреждением о возможных ограничениях в работе мобильного интернета накануне Дня Победы.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

