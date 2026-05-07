Экс-министра обороны Китая приговорили к смертной казни Бывший глава Минобороны КНР Ли Шанфу получил смертный приговор за коррупцию

Военный суд Китая приговорил бывшего министра обороны страны Ли Шанфу к смертной казни за коррупцию, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV). При этом исполнение приговора отсрочено на два года.

Бывший чиновник признан виновным в получении и даче взяток. Помимо смертного приговора, Ли Шанфу также назначено пожизненное лишение политических прав и конфискация всего личного имущества.

После истечения двухлетнего срока отсрочки смертный приговор будет заменен на пожизненное заключение. Осужденный не сможет рассчитывать на досрочное освобождение или смягчение наказания.

Ли Шанфу был утвержден на посту главы Министерства обороны КНР в марте 2023 года по итогам парламентской сессии. Прежде он занимал должность директора космодрома Сичан, был замкомандующего Силами стратегического обеспечения НОАК.

Ранее в Иране был приведен в исполнение смертный приговор в отношении троих мужчин, признанных судом виновными в шпионаже в пользу израильской разведки МОССАД и совершении особо тяжких преступлений против безопасности государства. Осужденные были казнены через повешение.