С момента установления перемирия в зоне СВО и приграничье зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня, сообщило Министерство обороны РФ. Украинские войска, несмотря на перемирие, совершили 153 обстрела позиций российских сил из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.

Несмотря на объявление режима перемирия украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей. <...> Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня, — говорится в сообщении.

Ранее руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский срывает режимы прекращения огня по указке британских элит. По мнению аналитика, Лондон не заинтересован в завершении кризиса на Украине.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что после того, как ВСУ нарушили перемирие и атаковали гражданских, Россию устроит только безоговорочная сдача украинских властей или их физическое уничтожение. По словам парламентария, любые договоренности с Киевом моментально нарушаются, а вести переговоры с Зеленским невозможно.