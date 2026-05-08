08 мая 2026 в 09:20

Минобороны России подсчитало количество нарушений перемирия со стороны ВСУ

Минобороны России насчитало 1365 нарушений перемирия со стороны ВСУ

С момента установления перемирия в зоне СВО и приграничье зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня, сообщило Министерство обороны РФ. Украинские войска, несмотря на перемирие, совершили 153 обстрела позиций российских сил из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.

Несмотря на объявление режима перемирия украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей. <...> Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня, — говорится в сообщении.

Ранее руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский срывает режимы прекращения огня по указке британских элит. По мнению аналитика, Лондон не заинтересован в завершении кризиса на Украине.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что после того, как ВСУ нарушили перемирие и атаковали гражданских, Россию устроит только безоговорочная сдача украинских властей или их физическое уничтожение. По словам парламентария, любые договоренности с Киевом моментально нарушаются, а вести переговоры с Зеленским невозможно.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
