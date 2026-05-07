Россию, после того, как Украина сорвала перемирие и нанесла удары по мирным жителям, устроит только безоговорочная капитуляция властей европейской страны, либо их физическое устранение, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, любые соглашения с Киевом немедленно разрываются, а договариваться с главой государства Владимиром Зеленским невозможно.

Отличная идея Киева — объявить о прекращении огня и в тот же миг нанести ракетный удар по мирным жителям Джанкоя. Спустя сутки — еще ряд ударов по различным регионам. Уверен, что клоун Зеленский был в восторге от этой своей придумки и почти наверняка находит ее очень забавной. Это многое говорит о главе киевского режима. Он людоед и головорез, которому массовые убийства доставляют удовольствие. Поэтому и договариваться с Украиной ни о чем нельзя, любые соглашения, как показывает практика, немедленно будут разорваны. Россию устроит только безоговорочная капитуляция украинских властей или, что было бы еще лучше, их физическое устранение. Бешеных собак пристреливают, — высказался Журавлев.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что угрозы Зеленского атаковать Москву 9 мая и его реакция на ответные действия России — лишь попытка покрасоваться бесстрашием перед своими западными хозяевами. По его словам, лидера Украины совершенно не интересует судьба своих граждан, которые могут пострадать при ответном ударе.