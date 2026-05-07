День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 10:15

В Госдуме ответили, что грозит Зеленскому после сорванного им перемирия

Депутат Журавлев: Россию устроит лишь безоговорочная капитуляция властей Украины

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Россию, после того, как Украина сорвала перемирие и нанесла удары по мирным жителям, устроит только безоговорочная капитуляция властей европейской страны, либо их физическое устранение, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, любые соглашения с Киевом немедленно разрываются, а договариваться с главой государства Владимиром Зеленским невозможно.

Отличная идея Киева — объявить о прекращении огня и в тот же миг нанести ракетный удар по мирным жителям Джанкоя. Спустя сутки — еще ряд ударов по различным регионам. Уверен, что клоун Зеленский был в восторге от этой своей придумки и почти наверняка находит ее очень забавной. Это многое говорит о главе киевского режима. Он людоед и головорез, которому массовые убийства доставляют удовольствие. Поэтому и договариваться с Украиной ни о чем нельзя, любые соглашения, как показывает практика, немедленно будут разорваны. Россию устроит только безоговорочная капитуляция украинских властей или, что было бы еще лучше, их физическое устранение. Бешеных собак пристреливают, — высказался Журавлев.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что угрозы Зеленского атаковать Москву 9 мая и его реакция на ответные действия России — лишь попытка покрасоваться бесстрашием перед своими западными хозяевами. По его словам, лидера Украины совершенно не интересует судьба своих граждан, которые могут пострадать при ответном ударе.

Власть
Украина
Россия
Владимир Зеленский
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Победитель «Танцев со звездами» стал фигурантом дела адвоката Карабанова
«Жесточайшая диктатура»: Захарова заявила о подчинение Запада США
В Госдуме отреагировали на отток айтишников из России
Фармацевты из Сочи продавали «запрещенку» и попались полицейским
Филолог объяснила феномен популярности Бориса Рыжего у молодежи
Аферисты начали разводить россиян с помощью «онлайн-диагностики»
Путин похвалил Ростех за один показатель в условиях СВО
Пьяница изрезал канцелярским ножом сотрудницу ПВЗ
Задержаны подозреваемые в убийстве чемпиона России по многоборью
Кузбасский пенсионер напал на знакомого с мачете в ходе конфликта
Погода в Москве в пятницу, 8 мая: «черемуховые» холода, грозы и ливень
В Минобороны России назвали дрон, которым ВСУ атаковали Петербург
Тренер ответила, почему нельзя тренироваться постоянно
У границ России кружили БПЛА и западные истребители
Раскрыты подробности убийства чемпиона России по функциональному многоборью
Налет на Москву, дроны в Перми, шпион в Ярославле: как ВСУ атакуют РФ 7 мая
Защищающий участников СВО юрист пропал после тревожного звонка
«Не вызывает удивление»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.