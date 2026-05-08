В Минобороны России указали на террористическую сущность Киева

Преднамеренные деструктивные действия Украины в отношении России подтверждают террористическую сущность Киева, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, несмотря на объявление режима перемирия, ВСУ продолжают наносить удары по позициям ВС РФ, а также по приграничным районам Белгородской и Курской областей.

Ранее сообщалось, что украинская армия в нарушение объявленного Россией перемирия в честь празднования Дня Победы нанесла уже 887 ударов беспилотной авиацией по позициям ВС РФ. Всего в зоне спецоперации зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня.

До этого стало известно, что не менее 20 частных домов и трех автомобилей были повреждены в селе Чалтырь Ростовской области из-за атаки ВСУ. Как уточнил губернатор Юрий Слюсарь, обошлось без жертв и пострадавших, жителям окажут всю необходимую помощь.