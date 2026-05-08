08 мая 2026 в 09:40

Минобороны раскрыло, как ВС России ответили на нарушения перемирия

Минобороны: ВС России наносили зеркальные удары в ответ на нарушения перемирия

Фото: МО РФ
Российские военные в условиях обстрелов со стороны ВСУ действовали зеркально, нанося ответные удары за каждое нарушение перемирия, заявили в Минобороны РФ. Целями стали огневые позиции РСЗО, артиллерии и минометов, а также пункты управления ВСУ и места запуска беспилотников.

В этих условиях Вооруженные силы Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения перемирия. Наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска БПЛА, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что с момента объявления перемирия в зоне СВО и приграничных территориях зафиксировано 1365 случаев нарушения режима тишины. Несмотря на перемирие, украинские подразделения произвели 153 обстрела российских позиций, используя артиллерию, РСЗО, минометы и танки.

Ранее эксперт по международным конфликтам, глава экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков заявил, что украинский президент Владимир Зеленский нарушает режимы перемирия по указанию британских правящих кругов. По мнению аналитика, Лондон не стремится к окончанию украинского кризиса.

