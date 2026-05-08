Попадание БПЛА в здание аэронавигации изменило работу авиакомпаний

Из-за попадания беспилотника в здание филиала «Аэронавигация Юга России», который отвечает за управление воздушным движением в регионе, авиакомпании вносят изменения в расписание, сообщили в Минтрансе. В ведомстве отметили, что персонал находится в безопасности, проводится проверка исправности оборудования.

Работа регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на Юге России, временно скорректирована из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России», — заявили в ведомстве.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что массированную атаку украинских беспилотников на регион отразили силы противовоздушной обороны, в ходе которой один вражеский дрон был уничтожен. Жертв и пострадавших нет.

До этого в Минтрансе Чувашии сообщили, что движение общественного транспорта в столице республики полностью вернули в норму. Все автобусы и троллейбусы вышли на линии согласно расписанию. Передвижение городского пассажирского транспорта было в экстренном порядке остановлено из-за угрозы БПЛА.