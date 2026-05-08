День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 09:26

Попадание БПЛА в здание аэронавигации изменило работу авиакомпаний

Авиакомпании изменили расписание из-за попадания БПЛА по зданию аэронавигации

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Из-за попадания беспилотника в здание филиала «Аэронавигация Юга России», который отвечает за управление воздушным движением в регионе, авиакомпании вносят изменения в расписание, сообщили в Минтрансе. В ведомстве отметили, что персонал находится в безопасности, проводится проверка исправности оборудования.

Работа регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на Юге России, временно скорректирована из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России», — заявили в ведомстве.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что массированную атаку украинских беспилотников на регион отразили силы противовоздушной обороны, в ходе которой один вражеский дрон был уничтожен. Жертв и пострадавших нет.

До этого в Минтрансе Чувашии сообщили, что движение общественного транспорта в столице республики полностью вернули в норму. Все автобусы и троллейбусы вышли на линии согласно расписанию. Передвижение городского пассажирского транспорта было в экстренном порядке остановлено из-за угрозы БПЛА.

Регионы
Ростов-на-Дону
БПЛА
авиакомпании
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Певец SHAMAN заплакал на сцене
Названы источники хантавирусной инфекции
Истерика в Венеции: Европа с позором проиграла России на культурном фронте
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
«Комфорт или дети?»: Захарова пристыдила россиян за жалобы на интернет
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Пленный боец ВСУ раскрыл «ядерный» секрет тренировочного лагеря под Львовом
Безработный стащил у соседей 90 женских трусов и бюстгальтеров
Атаки в лоб не будет: почему Киев так боится летнего наступления ВС РФ
«Приоритетный проект»: Лихачев раскрыл планы по АЭС «Бушер»
«Рады принять»: Ушаков высказался о зарубежных гостях на параде Победы
Историк рассказала, как нацисты использовали советских детей
Сотни человек приняли участие в «Бессмертном полку» в Женеве
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.