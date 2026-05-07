Ученые нашли в популярном продукте вещество, которое спасает от старения

Один из компонентов выдержанного чесночного экстракта — аминокислота S1PC — улучшает мышечный тонус и замедляет старение мускулов у пожилых мышей, сообщила пресс-служба японского Института изучения здорового старения (IRPA). Как полагают ученые, дальнейшие опыты с этим соединением помогут создать терапии для улучшения физического состояния пожилых людей.

Директор IRPA Синъитиро Имаи пояснил, что проведенные эксперименты указывают на ранее неизвестную особенность аминокислоты S1PC. По его словам, это вещество активирует фермент LKB1 — один из регуляторов клеточного метаболизма — и меняет взаимодействия между мозгом и внутренними органами таким образом, что замедляется одряхление мышц у стареющих особей. Ученый добавил, что вещество может замедлять старение и другими путями, которые еще предстоит изучить.

Опыты на пожилых мышах показали, что серосодержащая аминокислота S1PC положительно влияет на мышечный тонус. Она действует через сложную цепочку взаимодействий, включающую клетки печени, мозга и жировой ткани, а также несколько ферментов и сигнальных молекул. В итоге мышцы начинают вырабатывать больше кофермента NAD+, который играет важную роль в кислородных реакциях в клетке.

Эти изменения в метаболизме заставили мышцы пожилых грызунов сокращаться на 16% сильнее при определенных нагрузках по сравнению с контрольной группой, не получавшей аминокислоту. Ученые предположили, что S1PC может аналогичным позитивным образом влиять и на другие органы, что они планируют проверить в ближайшее время.

