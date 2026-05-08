Индонезийский вулкан выбросил пепел на высоту более 11 тыс. метров Вулкан Дуконо в Индонезии выбросил при извержении пепел на высоту 11,1 км

В индонезийской провинции Северное Малуку произошло извержение вулкана Дуконо, сообщил Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф республики. В результате этого пепел достиг высоты 11 087 метров над уровнем моря.

Отмечается, что выбросы разных цветов распространились в северном направлении. Власти страны запретили жителям приближаться к кратеру вулкана и порекомендовали использовать маски для защиты органов дыхания.

Ранее в индонезийской провинции Восточная Ява зарегистрировано как минимум девять извержений вулкана Семеру. По данным Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф, пепел достиг высоты 900 метров над кратером, или 4576 метров над уровнем моря.

До этого на Филиппинах в провинции Албай началось извержение одного из самых активных вулканов — Майон. Вулканический пепел затронул 52 района. Жителей региона призвали соблюдать осторожность и не выходить в опасные зоны. Экстренные службы были приведены в состояние повышенной готовности на фоне продолжающейся активности вулкана.