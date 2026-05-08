08 мая 2026 в 09:29

Индонезийский вулкан выбросил пепел на высоту более 11 тыс. метров

Фото: Ersa/XinHua/Global Look Press
В индонезийской провинции Северное Малуку произошло извержение вулкана Дуконо, сообщил Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф республики. В результате этого пепел достиг высоты 11 087 метров над уровнем моря.

Отмечается, что выбросы разных цветов распространились в северном направлении. Власти страны запретили жителям приближаться к кратеру вулкана и порекомендовали использовать маски для защиты органов дыхания.

Ранее в индонезийской провинции Восточная Ява зарегистрировано как минимум девять извержений вулкана Семеру. По данным Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф, пепел достиг высоты 900 метров над кратером, или 4576 метров над уровнем моря.

До этого на Филиппинах в провинции Албай началось извержение одного из самых активных вулканов — Майон. Вулканический пепел затронул 52 района. Жителей региона призвали соблюдать осторожность и не выходить в опасные зоны. Экстренные службы были приведены в состояние повышенной готовности на фоне продолжающейся активности вулкана.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

