05 мая 2026 в 11:49

Девять извержений одного из самых высоких вулканов произошло в Индонезии

Центр вулканологии Индонезии сообщил о девяти извержениях Семеру

Фото: Sahlan Kurniawan/XinHua/Global Look Press
В индонезийской провинции Восточная Ява зарегистрировано как минимум девять извержений вулкана Семеру, сообщил Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф республики. По данным ведомства, пепел достиг высоты 900 метров над кратером, или 4576 метров над уровнем моря.

Каждое извержение сопровождалось плотными выбросами пепла белого и серого цветов. Пепел распространялся в южном и юго-западном направлениях.

В результате еще восьми выбросов пепел поднимался на высоту от 4,3 до 4,6 километра над уровнем моря. В связи с угрозой выбросов раскаленных камней местные власти запретили жителям и туристам приближаться к кратеру в радиусе пяти километров.

Семеру является четвертым по высоте вулканом в Индонезии, его вершина достигает 3676 метров над уровнем моря. Также это самая высокая точка на острове Ява.

Ранее в Колумбии случилось мощное извержение грязевого вулкана, образовавшее гигантский огненный столб. Местные власти экстренно эвакуировали население. В зоне риска оказались тюрьма и очистные сооружения, расположенные поблизости. Очевидцы также сообщали о разломах в земле и треснувшем асфальте в нескольких километрах от вулкана.

Культура

Семья и жизнь

Общество

