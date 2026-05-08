В США сочли верным прогноз России по конфликту с Ираном Американский аналитик Хо: Москва верно оценила конфликт США с Ираном

Расчеты России на то, что конфликт между США и Ираном не затянется надолго, оказались верными, заявил на своем YouTube-канале капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо. По его мнению, Москва правильно оценила возможности Вашингтона и оказала Тегерану дипломатическую и политическую поддержку.

Наверное, они поняли, что Соединенные Штаты не смогут поддерживать эту войну дольше нескольких недель, а потом уже не смогут заставить Тегеран капитулировать, — сказал аналитик.

Он отметил, что Москва, по его оценке, верно просчитала развитие ситуации. В результате Россия получила выгоду от роста мировых цен на нефть и связанных с этим последствий.

Ранее стало известно об атаке США на иранский порт. В заявлении иранского командования отмечается, что «американская агрессорская, террористическая и бандитская армия» атаковала корабль, следовавший из прибрежных вод Ирана в районе Джаск в направлении Ормузского пролива.

До этого говорилось о взрывах рядом с портовым городом Бендер-Аббас и на острове Кешм в Ормузском проливе. По данным иностранного агентства, о громких звуках сообщают местные жители.