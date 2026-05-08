Названа неожиданная связь между кишечником и стрессом

От здоровья кишечника зависят устойчивость человека к стрессу, настроение и уровень тревоги, рассказал кандидат медицинских наук заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН Кирилл Маслиев. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнул, что на бытовом уровне многие постоянно с этим сталкиваются — от голода возникает чувство раздражения.

В научной среде это взаимодействие получило название «ось „кишечник — мозг“». Ей посвящены книги о правильном питании, диагностике нейродегенеративных заболеваний и микробиоте. Мы хорошо знакомы с работой этого механизма на бытовом уровне. Чувство голода делает нас более раздражительными и чувствительными к внешним факторам, после еды приходит ощущение спокойствия и удовлетворения, а в период стресса многие сталкиваются с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта, — объяснил специалист.

