Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 12:19

Раскрыто, почему Батраков не сыграет со сборными Никарагуа и Мали

Батраков пропустит матчи сборной России с Никарагуа и Мали из-за травмы

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков не сыграет за сборную России в товарищеских матчах против Никарагуа и Мали из-за небольшого повреждения, сообщает пресс-служба клуба. 20-летний футболист прошел медобследование в расположении национальной команды, которое выявило травму, полученную в игре 22-го тура РПЛ с тольяттинским «Акроном».

В текущем сезоне на счету Батракова 29 матчей, 16 голов и 10 результативных передач. Сборная России встретится с Никарагуа 27 марта в Краснодаре, а матч с Мали пройдет 31 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее защитник сборной России и петербургского «Зенита» Игорь Дивеев заявил, что хочет поиграть в «сильной европейской команде». По словам спортсмена, со временем эта цель все больше становится мечтой. В текущем сезоне 26-летний он провел 20 матчей в РПЛ, в которых забил два мяча.

футболисты
сборные
матчи
Россия
Никарагуа
Мали
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.