Раскрыто, почему Батраков не сыграет со сборными Никарагуа и Мали

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков не сыграет за сборную России в товарищеских матчах против Никарагуа и Мали из-за небольшого повреждения, сообщает пресс-служба клуба. 20-летний футболист прошел медобследование в расположении национальной команды, которое выявило травму, полученную в игре 22-го тура РПЛ с тольяттинским «Акроном».

— говорится в сообщении.

В текущем сезоне на счету Батракова 29 матчей, 16 голов и 10 результативных передач. Сборная России встретится с Никарагуа 27 марта в Краснодаре, а матч с Мали пройдет 31 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее защитник сборной России и петербургского «Зенита» Игорь Дивеев заявил, что хочет поиграть в «сильной европейской команде». По словам спортсмена, со временем эта цель все больше становится мечтой. В текущем сезоне 26-летний он провел 20 матчей в РПЛ, в которых забил два мяча.