Крупный пожар вспыхнул возле аэропорта Шарль-де-Голль в Париже

Крупный пожар произошел недалеко от аэропорта Шарль-де-Голль в Париже, передают местные СМИ. Согласно предоставленным данным, вблизи авиагавани поднимается густой черный дым.

Причина возгорания пока неизвестна. Официальной информации о пострадавших или о возможной приостановке работы аэропорта не поступало. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее стало известно о пожаре в парке аттракционов «Джунгли» в Анапе. По предварительной информации, огонь вспыхнул на территории картинга.

До этого жители Хабаровска почувствовали запах гари из-за пожара, который вспыхнул на острове Кабельном на Амуре. Дым от возгорания четко виден с берега реки. В администрации города указали, что дежурные службы уже начали ликвидацию возгорания.

В то же время мощный пожар вспыхнул в историческом двухэтажном здании на Пятницкой улице в центре Москвы, ему присвоили второй ранг сложности. По предварительным данным, возгорание произошло в помещении бара «Подозрительные лица». Сообщается, что посетителей эвакуировали.