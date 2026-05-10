Экс-депутат Риги рассказал о военной и идеологической роли Прибалтики

Прибалтика используется НАТО как полигон для отработки методов информационной войны против России, рассказал РИА Новости экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов. Он отметил, что в регионе параллельно усиливается военная и инфраструктурная подготовка.

Кроме того, прибалтийские страны используются как испытательный полигон для информационно-психологических операций: здесь отрабатываются модели «тотальной русофобской мобилизации», которые затем могут тиражироваться в других регионах, — заявил Панкратов.

Ранее Минобороны Литвы объявило о строительстве нового военного полигона недалеко от границы с Россией и Белоруссией для укрепления обороны так называемого Сувалкского коридора, сообщила пресс-служба ведомства. Объект появится в Капчяместисе, а существующая база в Таураге рядом с Калининградской областью будет расширена.

До этого сообщалось, что Польша и Франция намерены отработать нанесение ядерных ударов по Белоруссии и России в ходе масштабных маневров, которые пройдут над Балтийским морем и северной частью польской республики.