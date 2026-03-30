В МТС ответили на вопрос о новых условиях использования VPN МТС заявил, что у него нет информации о введении платы за VPN

Компания МТС сообщила ТАСС, что не в курсе введения платы за использование сервисов VPN. Сам оператор не вводил подобных ограничений.

Мы не располагаем информацией о планах ввести плату за использование VPN, — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Издание Forbes сообщило, что глава Минцифры Максут Шадаев якобы предложил бизнесу ввести плату за использование VPN-сервисов и ограничить доступ к цифровым платформам для пользователей, применяющих средства обхода блокировок. Источник журналистов сообщил, что нововведения могут вступить в силу с 1 мая.

До первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заверил, что в России не обсуждается тотальный запрет VPN-сервисов. Депутат подчеркнул, что технология VPN широко используется в корпоративном секторе для защиты данных и туннелирования трафика.

Также сообщалось, что свыше двух десятков VPN-сервисов пропали из магазина приложений App Store. По информации источника, они были удалены по требованию Роскомнадзора. При этом масштабная чистка коснулась исключительно российского региона.