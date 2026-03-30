Бивол защитит титул чемпиона мира IBF в бою против Айферта

Бивол защитит титул чемпиона мира IBF в бою против Айферта

Российский боксер Дмитрий Бивол проведет защиту титула чемпиона мира в полутяжелом весе по версии IBF в поединке против немца Михаэля Айферта, сообщает Telegram-канал промоушена RCC Boxing Promotions. Громкое спортивное событие запланировано на 30 мая и пройдет на арене в Екатеринбурге.

Для 35-летнего россиянина это будет первый выход на ринг после перенесенной в августе операции на спине. Сам спортсмен уже начал активную фазу тренировок и с оптимизмом смотрит на предстоящую встречу с обязательным претендентом.

Екатеринбург, скоро увидимся! Впереди два месяца плотной подготовки. Буду рад видеть каждого из вас, — заявил чемпион.

На текущий момент профессиональный рекорд Бивола насчитывает 24 победы при всего одном поражении, которое он закрыл успешным реваншем против Артура Бетербиева. Его оппонент, 28-летний Михаэль Айферт, имеет в своем активе 13 побед и считается серьезным испытанием для восстановившегося лидера дивизиона. Предстоящий турнир RCC станет одной из самых ожидаемых боксерских площадок этой весны в России.

Ранее боксер Бахрам Муртазалиев одержал победу над Тимом Цзю, представляющим Австралию. Поединок завершился техническим нокаутом в третьем раунде. Состязание состоялось в Орландо, США. Во втором раунде 20-летний австралиец с российскими корнями Цзю трижды попал в нокдаун.