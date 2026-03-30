30 марта 2026 в 19:52

Бивол защитит титул чемпиона мира IBF в бою против Айферта

Дмитрий Бивол Дмитрий Бивол Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Российский боксер Дмитрий Бивол проведет защиту титула чемпиона мира в полутяжелом весе по версии IBF в поединке против немца Михаэля Айферта, сообщает Telegram-канал промоушена RCC Boxing Promotions. Громкое спортивное событие запланировано на 30 мая и пройдет на арене в Екатеринбурге.

Для 35-летнего россиянина это будет первый выход на ринг после перенесенной в августе операции на спине. Сам спортсмен уже начал активную фазу тренировок и с оптимизмом смотрит на предстоящую встречу с обязательным претендентом.

Екатеринбург, скоро увидимся! Впереди два месяца плотной подготовки. Буду рад видеть каждого из вас, — заявил чемпион.

На текущий момент профессиональный рекорд Бивола насчитывает 24 победы при всего одном поражении, которое он закрыл успешным реваншем против Артура Бетербиева. Его оппонент, 28-летний Михаэль Айферт, имеет в своем активе 13 побед и считается серьезным испытанием для восстановившегося лидера дивизиона. Предстоящий турнир RCC станет одной из самых ожидаемых боксерских площадок этой весны в России.

Ранее боксер Бахрам Муртазалиев одержал победу над Тимом Цзю, представляющим Австралию. Поединок завершился техническим нокаутом в третьем раунде. Состязание состоялось в Орландо, США. Во втором раунде 20-летний австралиец с российскими корнями Цзю трижды попал в нокдаун.

Дмитрий Бивол
РФ опозорила США: как танкер с нефтью прорвал морскую блокаду Кубы
Востоковед раскрыл хитрый план Трампа по ликвидации Хаменеи
«Ввести плату»: МТС о новых условиях использования VPN
Операторы посоветовали заранее пополнить баланс кошелька Apple
Гендиректора Air Canada уволили с позором из-за неправильных соболезнований
Тишина цвета: почему приглушенные оттенки успокаивают
Ад в Таганроге, Зеленский без тормозов, БПЛА раздора: что дальше
Политолог разоблачила манипуляции Трампа в отношении Ирана
Бивол защитит титул чемпиона мира IBF в бою против Айферта
Киркоров не ушел от ответственности после перекура в аэропорту
Карпин объяснил потери в составе сборной России
«Почта России» смогла сократить убытки
Трамп раскрыл неожиданную деталь о строящемся в Белом доме бальном зале
Минфин экстренно принял решение по валюте и золоту
«Газпром» заявил, что Европа рискует остаться без газа к следующей зиме
«Богом поцелованный»: звезда «Маски-шоу» ушел из жизни
Новый лидер Ирана тоже убит? Что это значит для России, угроза Кавказу
Лавров призвал не втягивать страны Персидского залива в чужие войны
Дмитриев нашел след Байдена в конфликте на Украине
Иран обратился к странам Персидского залива с одной просьбой
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

