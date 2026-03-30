Операторы посоветовали заранее пополнить баланс кошелька Apple

Фото: Shutterstock/FOTODOM
МТС и «Билайн» рекомендовали абонентам заранее пополнить баланс кошелька Apple в приложении Apple Store. В МТС напомнили, что максимальная сумма пополнения за один раз — 9 тыс. рублей, ограничений по количеству операций нет.

В свою очередь, «Билайн» в СМС-рассылке сообщил, что в ближайшее время у всех операторов может быть отключена оплата Apple со счета телефона. Абонентам посоветовали пополнить баланс Apple ID заранее, например на год, чтобы сохранить доступ к подпискам «на случай возможных отключений у всех операторов».

Ранее источник в правительстве России сообщил, что Минцифры обсудило с крупными операторами связи возможность временной блокировки оплаты сервисов Apple с мобильного счета. Эта мера рассматривается как способ оказать давление на американскую компанию, чтобы вернуть российские приложения в App Store.

Как отметил председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер, отключение оплаты сервисов Apple снизит уровень контроля операторов за действиями пользователей. По его словам, этот механизм станет шагом к дальнейшему уходу владельцев iPhone в так называемую серую зону.

