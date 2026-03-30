30 марта 2026 в 15:57

Назван важный нюанс блокировки пополнения Apple ID с мобильного счета

IT-эксперт Геллер: отключение оплаты сервисов Apple снизит контроль операторов

Отключение оплаты сервисов Apple с мобильного счета снизит уровень контроля операторов за действиями пользователей, заявил NEWS.ru эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер. По его словам, этот механизм станет шагом к дальнейшему уходу владельцев iPhone в так называемую серую зону.

Людей, пользующихся iPhone, все сильнее заталкивают в серую зону. После отключения оплаты сервисов Apple через мобильный счет, мы мало будем понимать, чем эти граждане пользуются. Над этим будет еще меньше контроля. Я очень сомневаюсь, что начнется отток аудитории. Также я не думаю, что Apple после этого шага вернет наши приложения в App Store, или выполнит другие требования, которые есть к компании со стороны РФ, — пояснил Геллер.

Ранее источник в правительстве РФ сообщил, что Министерство цифрового развития обсудило с крупнейшими операторами связи возможность временно заблокировать оплату сервисов Apple со счета мобильного телефона. Это рассматривается как мера давления на американскую компанию с целью вернуть российские приложения в App Store.

Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
