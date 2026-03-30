Политика или антисемитизм? За что в ЮАР убили друга РФ политолога Груздя

В ЮАР убили политолога Стивена Груздя. Он был одним из ведущих экспертов по российско-африканским отношениям. Неизвестные похитили его несколько дней назад и только после задержания выдали тело полиции. Что известно — в материале NEWS.ru.

Как произошло убийство Стивена Груздя в ЮАР

Сотрудника Южноафриканского института международных отношений (SAIIA) Стивена Груздя похитили и убили в Йоханнесбурге. О пропаже политолога стало известно вечером 27 марта.

Капитан полиции Тинцвало Сибеко уточнил, что перед исчезновением Груздь был на встрече в Корлетт Гарденс — пригороде на северо-востоке. Предварительно, там его и похитили, после чего доставили в один из хостелов района Джеппестаун.

Полиция вычислила и отследила подозреваемых. По прибытии на место происшествия правоохранители задержали пятерых человек. Один из них после допроса указал местонахождение тела жертвы. Подробности убийства Груздя не сообщаются, расследование продолжается. Подозреваемые предстанут перед судом 30 марта.

С чем связано убийство политолога Груздя в ЮАР

В Южноафриканском институте международных отношений (SAIIA) Груздь возглавлял программу по вопросам управления и дипломатии в Африке. Его также называют специалистом по российско-африканским отношениям. Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Стив был неотъемлемой частью института, он был известен своей непоколебимой преданностью работе и приверженностью политическому сообществу в Африке. Нам будет не хватать его блестящего ума, глубокого чувства товарищества и доброго характера», — сказано в сообщении института .

Отмечается, что отсутствие эксперта «оставляет значительную пустоту в SAIIA и на всем континенте, где он так преданно служил». Коллеги выразили глубочайшие соболезнования семье, друзьям и всем близким ученого. На странице Груздя в Facebook (деятельность в РФ запрещена) почти полторы тысячи друзей и более трех тысяч публикаций. Политолог размещал там события из личной жизни, например, он указал, что 11 марта получил поздравления с днем рождения со всего мира. Также на странице есть посты, связанные с увлечением политолога скреблом (в русском варианте — «Эрудит»). Груздь неоднократно участвовал в чемпионатах ЮАР по этой игре. Последней публикацией, которой Груздь поделился в соцсети, стала колонка с освещением дебатов в парламенте ЮАР о войне в Иране. Израильские СМИ отмечают, что он давно жил в ЮАР и был активным членом еврейской общины Йоханнесбурга. В Центре гражданского общества ЮАР заявили, что убийство было совершено с целью ограбления и выкупа и мотивы преступления, вероятно, никак не связаны с антисемитизмом. Как в России отреагировали на убийство Груздя в ЮАР Гибель Стивена Груздя стала большой утратой для российской науки, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. При этом он подчеркнул, что убийство специалиста по связям Африки и России не носило политического характера. «По предварительным данным, преступление не имело политических мотивов и не было направлено против национальности или вероисповедания погибшего. Между тем это серьезная утрата для российских научных кругов. Стивен Груздь был известен как блестящий аналитик, посвятивший свою жизнь изучению африканской политики и дипломатии», — поделился Журавлев. Алексей Журавлев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Также у парламентария сложилось впечатление, что в ЮАР осуществляется политика расовой сегрегации в отношении светлокожих людей. По мнению депутата, в ситуацию должны вмешаться российские дипломатические структуры. Посол РФ в Претории Роман Амбаров заявил Regnum, что Стивен Груздь хорошо понимал возможности российско-южноафриканской дружбы. Он также высоко оценил профессиональные и человеческие качества погибшего.

«Стивен Груздь был не только блестящим аналитиком, глубоко понимающим потенциал дружественных связей между Россией и ЮАР, но и человеком, отличавшимся неизменной доброжелательностью и высоким профессионализмом», — сказал посол журналистам.

Он также отметил вклад Груздя в укрепление взаимопонимания между народами России и Южной Африки и его роль в третьей российско-африканской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай», прошедшей в Претории летом 2025 года.

