В Госдуме отреагировали на убийство специалиста по связям Африки и России Депутат Журавлев назвал большой утратой гибель политолога Груздя в ЮАР

Гибель руководителя программы по Африканскому управлению и дипломатии Южноафриканского института международных отношений Стивена Груздя стала большой утратой для российской науки, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. При этом, по его информации, убийство специалиста по связям Африки и России не носило политического характера.

Судя по поступающей информации, это было похищение [Груздя], затеянное для получения выкупа, во время которого что-то пошло не так и в итоге привело к гибели жертвы. Правоохранительные органы ЮАР уже задержали пятерых подозреваемых, и, по предварительным данным, преступление не имело политических мотивов и не было направлено против национальности или вероисповедания погибшего. Между тем, это серьезная утрата для российских научных кругов. Стивен Груздь был известен как блестящий аналитик, посвятивший свою жизнь изучению африканской политики и дипломатии, — поделился Журавлев.

Он отметил, что складывается впечатление, будто в ЮАР сейчас происходит политика расовой сегрегации, но только в отношении светлокожих людей. По мнению депутата, в этой ситуации должны вмешаться российские, в первую очередь, дипломатические структуры.

Ранее сообщалось, что Груздь был похищен и убит в ЮАР. По информации СМИ, преступление совершила группа из пяти злоумышленников, один из которых после задержания показал, где было спрятано тело политолога.