Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 12:09

В Госдуме отреагировали на убийство специалиста по связям Африки и России

Депутат Журавлев назвал большой утратой гибель политолога Груздя в ЮАР

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Гибель руководителя программы по Африканскому управлению и дипломатии Южноафриканского института международных отношений Стивена Груздя стала большой утратой для российской науки, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. При этом, по его информации, убийство специалиста по связям Африки и России не носило политического характера.

Судя по поступающей информации, это было похищение [Груздя], затеянное для получения выкупа, во время которого что-то пошло не так и в итоге привело к гибели жертвы. Правоохранительные органы ЮАР уже задержали пятерых подозреваемых, и, по предварительным данным, преступление не имело политических мотивов и не было направлено против национальности или вероисповедания погибшего. Между тем, это серьезная утрата для российских научных кругов. Стивен Груздь был известен как блестящий аналитик, посвятивший свою жизнь изучению африканской политики и дипломатии, — поделился Журавлев.

Он отметил, что складывается впечатление, будто в ЮАР сейчас происходит политика расовой сегрегации, но только в отношении светлокожих людей. По мнению депутата, в этой ситуации должны вмешаться российские, в первую очередь, дипломатические структуры.

Ранее сообщалось, что Груздь был похищен и убит в ЮАР. По информации СМИ, преступление совершила группа из пяти злоумышленников, один из которых после задержания показал, где было спрятано тело политолога.

Африка
похищения
Госдума
преступления
Максим Кирсанов
Софья Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.