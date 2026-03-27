Похищение, ДТП: что могло случиться с пропавшим IT-специалистом из Питера

Полторы недели назад в центре Санкт-Петербурга при загадочных обстоятельствах исчез 39-летний IT-специалист Дмитрий. В начале вечера он отправился на пробежку, и больше его никто не видел. Какие странности есть в деле, что говорят о пропавшем мужчине его знакомые, какие версии выдвигают — в материале NEWS.ru.

Какие странности есть в деле о пропаже айтишника из Санкт-Петербурга

По информации поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», Дмитрия ищут с 18 марта. В день исчезновения сигнал его телефона зафиксировали в районе Арсенальной набережной, с тех пор данных о его местоположении нет.

«Рост мужчины — 180 см, телосложение нормальное, волосы темные, глаза серо-голубые», — сообщается в ориентировке.

Сначала родные IT-специалиста пытались разыскать его сами. Они предположили, что мужчину могли похитить или он пытается от кого-то сбежать. Начальник айтишника рассказал, что на протяжении двух недель Дмитрий на работе отсутствовал — оформил больничный. За день до пропажи он вышел на работу, но из-за плохого самочувствия отпросился пораньше.

После исчезновения Дмитрия выяснилось, что дверь квартиры, где он живет, была приоткрыта. Внутри на видном месте лежали иностранная валюта и ключи.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что известно о пропавшем в Санкт-Петербурге айтишнике

Арсенальная набережная, где в последний раз зафиксировали сигнал телефона Дмитрия, переходит в Свердловскую. Именно в этом месте, рядом с заправкой, примерно в 18:30 его видели в последний раз, рассказали NEWS.ru его знакомые. Друг мужчины заверил, что случившееся стало для него полной неожиданностью: тот казался ему успешным программистом.

«Я не знаю, куда мог пропасть Дима. Представить, что подобное случится с ним, было невозможно. Жил он довольно состоятельно, и я не слышал, что ему мог кто-то угрожать», — поделился он с NEWS.ru.

Мужчина рассказал, что в Санкт-Петербург Дмитрий переехал около трех лет назад, получив выгодное предложение по работе в крупной IT-компании. Так они и познакомились. Жил он в съемной квартире на улице Некрасова, недалеко от метро «Маяковская» — примерно в 4–5 километрах от места, где его видели последний раз. По словам друга, Дмитрий очень любит спорт — он часто совершал пробежки, иногда участвовал в забегах по пять километров, катался на велосипеде.

Жительница столицы Олеся (имя изменено) сообщила NEWS.ru, что несколько лет назад они с Дмитрием состояли в романтических отношениях и жили в Москве. Даже после расставания поддерживали связь, переписывались в мессенджерах.

«Очень надеюсь, что его найдут! То, что он пропал, совершенно на него не похоже. Дима — очень спокойный, добрый, трудолюбивый человек», — рассказала она.

По ее словам, после расставания Дмитрий поехал работать в Санкт-Петербург на вакансию мечты: он стал Data Scientist — специалистом по анализу данных, он любит дорогие машины, ездил на «Ауди». А друзей у него было маловато, много времени парень проводил за компьютерными играми, отметила Олеся.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«У Димы в Москве был один друг, они часто виделись. Он человек привычки: любил одни и те же маршруты, места. Вместе с другом они обожали бар в районе станции метро „Сухаревская“, иногда большой компанией ездили на дачу. В целом по недавней переписке у меня сложилось ощущение, что он сильно изменился. Может, повзрослел?» — отметила собеседница NEWS.ru.

Какие еще есть версии пропажи IT-специалиста из Санкт-Петербурга

Знакомые Дмитрия ломают голову, что же могло с ним случиться. Некоторые предполагают, что вечером 18 марта он совершал пробежку вдоль дороги с интенсивным движением и могло произойти ДТП.

«Люди там редко ходят из-за того, что в этом районе очень пыльно и шумно. Думаем, можно попытаться добыть записи с камер видеонаблюдения и изучить их. Тогда, думаем, что-то прояснится», — поделились предположениями они.

Как продвигаются поиски Дмитрия

Через девять дней после исчезновения Дмитрий был объявлен в федеральный розыск как без вести пропавший, сообщил NEWS.ru сотрудник поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Это значит, что теперь мужчину будут искать по всей России.

«На данный момент мы ищем следы Дмитрия в сети. Поисковая группа работает по конкретным задачам без развертывания штаба, то есть порой ведет точечный поиск. Мы были бы рады любой информации от тех, кто видел его после 18 марта», — сообщили в отряде.

Поисковики находятся в тесном контакте с родственниками Дмитрия и полицией.

