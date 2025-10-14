В «Лизе Алерт» рассказали, как долго будут искать в тайге семью Усольцевых

Несмотря на завершение активной фазы поисков пропавшей в тайге под Красноярском семьи Усольцевых, профессионалы продолжат искать супругов с дочерью до последнего, сообщила NEWS.ru инфорганизатор поиска «Лизы Алерт» Ольга. Она пояснила, что в случае если туристов не найдут до зимы, поиск не приостановится на период холодов и, если понадобится, даже дольше. Инфорг не стала отвечать на вопрос, есть ли надежда на обнаружение членов семьи живыми.

Да, активная фаза поиска приостановлена, выполняются автономные задачи специально подготовленными людьми, альпинисты и тому подобное. Поиск не закрывается до нахождения, — заверила представитель «Лизы Алерт».

Активные поиски пропавшей под Красноярском семьи завершились 12 октября. Как ранее пояснили в пресс-службе поискового отряда «Лиза Алерт», операция переходит в режим точечных задач, включающих поиск специалистами и аттестованными спасателями.

64-летнего Сергея Усольцева, его 48-летнюю жену Ирину и их пятилетнюю дочь Арину ищут с 28 сентября. Они исчезли в местности под названием Минская петля в Красноярском крае во время турпохода. Семья выдвинулась по маршруту в сторону горы Буратинка, после чего близкие потеряли с ними связь. На пике операции число ее участников перевалило за 1400. Среди них были сотрудники служб, спасатели, добровольцы и просто неравнодушные люди из разных уголков России.