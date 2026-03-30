Востоковед раскрыл хитрый план Трампа по ликвидации Хаменеи

Президент США Дональд Трамп пытается выманить верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи, чтобы его ликвидировать, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог, востоковед-арабист Саид Гафуров. Так он прокомментировал высказывание главы Белого дома о возможной смерти или недееспособности аятоллы.

Происходящее похоже на традиционный элемент американских спецопераций: попытку выманить видных иранских политиков из укрытий. Сейчас они прячутся от ударов, — сказал Гафуров.

Политолог уверен, что даже если план будет реализован и многие из представителей иранских элит погибнут, в регионе ничего кардинально не изменится. По его словам, это показал исторический опыт.

И Вашингтону, и Тель-Авиву уже не раз удавалось осуществить подобное: появлялась информация о гибели генерала или министра, цель выходила на связь или в публичное поле, после чего ее ликвидировали с помощью средств радиоэлектронной борьбы или иными методами, — резюмировал востоковед.

