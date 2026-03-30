30 марта 2026 в 20:13

Востоковед раскрыл хитрый план Трампа по ликвидации Хаменеи

Политолог Гафуров: Трамп пытается выманить Хаменеи из укрытия, чтобы убить

Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп пытается выманить верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи, чтобы его ликвидировать, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог, востоковед-арабист Саид Гафуров. Так он прокомментировал высказывание главы Белого дома о возможной смерти или недееспособности аятоллы.

Происходящее похоже на традиционный элемент американских спецопераций: попытку выманить видных иранских политиков из укрытий. Сейчас они прячутся от ударов, — сказал Гафуров.

Политолог уверен, что даже если план будет реализован и многие из представителей иранских элит погибнут, в регионе ничего кардинально не изменится. По его словам, это показал исторический опыт.

И Вашингтону, и Тель-Авиву уже не раз удавалось осуществить подобное: появлялась информация о гибели генерала или министра, цель выходила на связь или в публичное поле, после чего ее ликвидировали с помощью средств радиоэлектронной борьбы или иными методами, — резюмировал востоковед.

Ранее стало известно, что Иран уничтожил «гордость» американских ВВС — самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3 Sentry. Это стало большой удачей для Тегерана, ведь «летающий радар» — один из самых дорогостоящих самолетов в военно-воздушных силах Штатов.

Иран
Дональд Трамп
Моджтаба Хаменеи
ликвидация
Антон Сидорчук
Елена Васильченко
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

