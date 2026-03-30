«Почта России» смогла сократить убытки «Почта России» сократила чистый убыток за 2025 год до 18,7 млрд рублей

Согласно финансовой отчетности по РСБУ, «Почта России» по итогам 2025 года сократила чистый убыток до 18,7 млрд рублей, что на 1,9 млрд меньше результата предыдущего года. Общая выручка госкомпании достигла отметки в 215 млрд рублей, при этом доходы от цифровых сервисов выросли на 3%, составив 83,6 млрд рублей, что следует из отчетности компании.

Важным достижением предприятия стал полный переход на отечественные решения: компания отчиталась о 100% импортозамещении на объектах значимой критической инфраструктуры. Операционные показатели «Почты России» показали постепенную стабилизацию и цифровую трансформацию бизнеса.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин заявил, что «Почте России» нужны частные инвестиции. Он высказался за возможную частичную приватизацию компании при сохранении государственного контроля над ключевыми социальными услугами.