30 марта 2026 в 19:40

«Почта России» смогла сократить убытки

«Почта России» сократила чистый убыток за 2025 год до 18,7 млрд рублей

Согласно финансовой отчетности по РСБУ, «Почта России» по итогам 2025 года сократила чистый убыток до 18,7 млрд рублей, что на 1,9 млрд меньше результата предыдущего года. Общая выручка госкомпании достигла отметки в 215 млрд рублей, при этом доходы от цифровых сервисов выросли на 3%, составив 83,6 млрд рублей, что следует из отчетности компании.

Важным достижением предприятия стал полный переход на отечественные решения: компания отчиталась о 100% импортозамещении на объектах значимой критической инфраструктуры. Операционные показатели «Почты России» показали постепенную стабилизацию и цифровую трансформацию бизнеса.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин заявил, что «Почте России» нужны частные инвестиции. Он высказался за возможную частичную приватизацию компании при сохранении государственного контроля над ключевыми социальными услугами.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
РФ опозорила США: как танкер с нефтью прорвал морскую блокаду Кубы
Востоковед раскрыл хитрый план Трампа по ликвидации Хаменеи
«Ввести плату»: МТС о новых условиях использования VPN
Операторы посоветовали заранее пополнить баланс кошелька Apple
Гендиректора Air Canada уволили с позором из-за неправильных соболезнований
Тишина цвета: почему приглушенные оттенки успокаивают
Ад в Таганроге, Зеленский без тормозов, БПЛА раздора: что дальше
Политолог разоблачила манипуляции Трампа в отношении Ирана
Бивол защитит титул чемпиона мира IBF в бою против Айферта
Киркоров не ушел от ответственности после перекура в аэропорту
Карпин объяснил потери в составе сборной России
Трамп раскрыл неожиданную деталь о строящемся в Белом доме бальном зале
Минфин экстренно принял решение по валюте и золоту
«Газпром» заявил, что Европа рискует остаться без газа к следующей зиме
«Богом поцелованный»: звезда «Маски-шоу» ушел из жизни
Новый лидер Ирана тоже убит? Что это значит для России, угроза Кавказу
Лавров призвал не втягивать страны Персидского залива в чужие войны
Дмитриев нашел след Байдена в конфликте на Украине
Иран обратился к странам Персидского залива с одной просьбой
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

